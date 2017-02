Carnevale di Venezia 2017, “LA GALLERIA DELLE MERAVIGLIE”

Posted by IN DIES

Dall’11 febbraio 2017, una spettacolare videoproiezione dei cameraNebbia illuminerà la facciata prospiciente il Canale Grande di Cà Vendramin Calergi, sede storica del Casinò di Venezia

“LA GALLERIA DELLE MERAVIGLIE”: LA FESTA GLAMOUR UFFICIALE DEL CARNEVALE DI VENEZIA 2017

La prima cena sabato 18 febbraio. Animazione del Principe Maurice e DJ Set della celebre DJ Oyadi

Una serie di serate uniche, capaci di proiettare ogni ospite in una dimensione quasi onirica, dove la cura di ogni dettaglio garantirà un’esperienza esclusiva, in cui la grande cucina si incrocia con lo stile giocoso ma raffinato che contraddistingue tutti gli eventi della più celebre festa lagunare. Torna anche nell’edizione 2017 il Dinner Show ufficiale del Carnevale di Venezia, quest’anno declinato sul tema della “Galleria delle Meraviglie”.

Per la prima volta, il Dinner Show conquista le sale del prestigioso palazzo Ca’ Vendramin Calergi, sede storica del Casinò di Venezia ma anche residenza lagunare del musicista Richard Wagner, che proprio guardando da quelle finestre verso il Canal Grande compose il “Parsifal”. La facciata del Palazzo prospiciente il Canal Grande, già da domani, acquisterà un fascino nuovo, grazie alla spettacolare videoproiezione realizzata dai camerAnebbia che illuminerà a festa gli spazi della casa da gioco per tutta la durata del Carnevale.

Novità anche sul fronte dell’animazione, quest’anno affidata agli artisti di Huma Show Entertainment, che presenteranno un percorso visionario tra allegria e ironia, conducendo gli ospiti per mano fin nel profondo della tana del Bianconiglio. Prima di sedersi a tavola e gustare le cinque portate (antipasto, bis di primi, secondo e dolce) preparate dagli chef del Ristorante Wagner, però, lo scettro del comando sarà nelle mani del Principe Maurice, esclusivo anfitrione di ogni serata, che accompagnerà i presenti al primo piano del palazzo veneziano, per un aperitivo degno dei migliori sogni ad occhi aperti. Al termine della cena, dopo la mezzanotte, gli spettacoli del salone cederanno il passo alla musica dal vivo e ad un lungo dj-set della celebre dj Oyadi, da godersi ballando o sorseggiando i preziosi cocktail preparati nel bar di Ca’ Vendramin Calergi; chi vorrà tentare la fortuna ai tavoli, magari spronato dall’atmosfera irreale della serata, potrà infine accedere al Salotto dei Giochi Classici, tra roulette, poker e black jack.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 18 febbraio, per proseguire fino a Martedì Grasso, il 28 febbraio. Il biglietto d’ingresso di ciascuna serata partirà da 400 euro a persona, e le date del 20, 21 e 22 febbraio sono disponibili anche per gruppi e cene aziendali. Indispensabile però la prenotazione tempestiva: per Giovedì Grasso, 23 febbraio, ad oggi risulta infatti già tutto esaurito. Ovviamente sarà d’obbligo la maschera.

È possibile acquistare i biglietti online, sul sito www.carnevale.venezia.it, dove sono anche disponibili tutte le informazioni utili per partecipare al Dinner Show, ma anche tramite il call center Hellovenezia (+39 041 2424) e nei punti vendita di Venezia Unica.