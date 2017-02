Edenred cerca 15 neolaureati

Posted by IN DIES

Edenred offre ai neolaureati due anni di esperienza nelle proprie sedi

di tutto il mondo con il programma Edenstep

Edenred ha presentato Edenstep, un programma che offre ai neolaureati di talento un tirocinio full-immersion della durata di 24 mesi. A partire da settembre 2017, infatti, 15 laureati avranno l’opportunità di lavorare in 12 sedi Edenred di tutto il mondo comprese quelle di Shanghai, San Paolo del Brasile e Milano nell’ambito del programma francese di tirocini V.I.E. Edenstep permette ai giovani di acquisire una preziosa esperienza professionale all’interno di una multinazionale in grande trasformazione.

Milano – Il programma Edenstep fornisce ai partecipanti l’opportunità di ricoprire ruoli di responsabilità in uno stimolante ambiente internazionale nel quadro del programma francese Volunteering for International Experience (V.I.E). I candidati selezionati costituiranno una classe di 15 laureati accomunati dal desiderio di maturare una efficace esperienza di lavoro internazionale e contribuire allo sviluppo di una società che vive un momento di importanti cambiamenti.

I partecipanti affronteranno le sfide che Edenred si è posta per lo sviluppo di una proposta di benefit per i dipendenti interamente digitale e sempre più mobile allo scopo di sfruttare le opportunità create dalla tecnologia digitale, diventare il leader nel segmento dell’expense management e reinventare il mercato dei pagamenti aziendali.

“Siamo estremamente orgogliosi di presentare questo programma che aiuterà Edenred ad attirare giovani di talento e offrir loro l’opportunità di una vita”, ha dichiarato Jeanne Renard, Executive Vice President, Human Resources and Corporate Social Responsibility di Edenred. “Quella che stiamo preparando per loro è una sfida reale. Entreranno a far parte dei nostri team in un momento nel quale tutti i nostri dipendenti sono coinvolti nella trasformazione del Gruppo come previsto dal nostro nuovo piano strategico Fast Forward. Il nostro obiettivo è quello di coltivare talenti per il futuro di Edenred permettendo a questi giovani di imparare a conoscere i diversi aspetti di questa società in un periodo di due anni. In compenso chiediamo loro di essere creativi, proattivi e di pensare al di fuori degli schemi”.

Edenstep, un impulso alla carriera dei neolaureati

Insieme ai dipendenti del Gruppo, i partecipanti al programma riceveranno supporto individuale (formazione e mentoring) per aiutarli a sfruttare al meglio una preziosa esperienza che ne aumenterà le successive possibilità di occupazione.

A partire dal 4 settembre 2017, i 15 partecipanti trascorreranno una settimana presso la sede centrale di Edenred a Parigi dove incontreranno i senior executive del Gruppo; seguiranno due settimane sul campo a Monaco di Baviera, Milano e Parigi. In questo primo periodo di inserimento i partecipanti saranno alloggiati tutti insieme in un appartamento; al termine del periodo potranno condividere le proprie impressioni iniziali nel corso di una cena con un membro dell’Executive Committee di Edenred.

Tra la fine di settembre 2017 e settembre 2019, ciascun partecipante al programma Edenstep completerà due tirocini annuali in un determinato Paese lavorando all’interno di una delle aree di competenze di Edenred: finanza, marketing, strategia e sviluppo del business, o tecnologia digitale.

Edenstep, una opportunità per un’esperienza internazionale

Il programma Edenstep permetterà ai neolaureati di lavorare in una delle quattro macroregioni in cui è presente il Gruppo:

• America Latina: Brasile (San Paolo), Messico (Mexico City)

• Nordamerica: Stati Uniti (Boston)

• Asia: Cina (Shanghai), Singapore (Singapore)

• Europa: Repubblica Ceca (Praga), Germania (Monaco), Italia (Milano), Romania (Bucarest), Spagna (Barcellona e Madrid), Regno Unito (Londra)

Come candidarsi

I laureati interessati a partecipare al programma Edenstep possono inviare il proprio CV e una presentazione in lingua inglese su una slide PowerPoint all’indirizzo graduate.program@edenred.com prima del 14 aprile 2017. I candidati preselezionati saranno quindi invitati a partecipare a un incontro di recruitment di una giornata a Parigi (due interviste seguite da un case study di gruppo, in inglese).

I candidati devono essersi laureati negli anni 2015, 2016 o 2017 ed essere ammissibili al programma di tirocini V.I.E. Devono inoltre saper parlare inglese in modo fluente e aver già compiuto qualche esperienza di lavoro precedente, sia essa uno stage, un contratto temporaneo o una posizione permanente, preferibilmente in un’area correlata alle attività del Gruppo.

I selezionati da tutto il mondo faranno un assessment in Francia in cui verranno scelti coloro che parteciperanno al programma. In base alle posizioni disponibili, poi, i neolaureati verranno inseriti nelle sedi Edenred.

Per maggiori informazioni: http://www.edenred.com/en/edenstep