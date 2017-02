Per la Milano Fashion Week riapre Models Corner

Posted by IN DIES

Da martedì 13 Febbraio riapre il corner preferito dalle modelle in town: Models Corner ritorna in una location d’eccezione, nella Milano d’epoca e tra gli angoli più caratteristici della città. Ad ospitare questa volta il club, sarà il locale La Tartina, nel cuore di Brera, in Via S. Carpoforo 4.

Models Corner sarà ospite de “La Tartina” dal 13 Febbraio al 3 Marzo, dalle 11 alle 19.

Sono inoltre previsti una serie di eventi serali da non perdere che saranno resi noti man mano attraverso i canali social di Models Corner.

Models Corner è una community esclusiva riservata alle modelle delle migliori agenzie di Milano.

Le modelle, come ormai consuetudine, potranno beneficiare di un posto dove rilassarsi tra un casting e l’altro e riprendere fiato tra le tante sfilate della fashion week milanese, rifocillarsi con buon cibo e bevande calde. Inoltre, per le nuove arrivate, ci sarà la possibilità di iscriversi al club e sottoscrivere la tessera di Models Corner con la quale potranno usufruire dei numerosi vantaggi esclusivi a loro riservati (sconti dei partner, palestra, eventi).

Models Corner inoltre interagisce con modelle, partner e sponsor attraverso i principali social media (Facebook, Twitter, Tumblr, Youtube), con la creazione di contest settimanali.

Un’occasione speciale in cui il fashion sposa la tradizione per creare un’atmosfera davvero unica.

Dopo ormai un anno di attività il successo di Models Corner è certificato dai risultati: più di 1000 le ragazze inscritte tra cui i volti di quelle che hanno sfilato per i più noti brand della moda nelle ultime fashion week nel mondo ; sponsor e partner importanti tra cui Unicredit, Luciano Padovan, Uber e Samsung; location di alto livello nel cuore della città tra cui la strepitosa lounge del Boscolo Hotel e il rooftop al settimo piano di piazza Diaz che ospita il Rainbow Restaurant con una vista mozzafiato sulle guglie del Duomo.

Models Corner replica a Milano la già affermata esperienza del Model Lounge di New York e Miami.

Models Corner oltre ad essere un Club esclusivo per modelle, è una start-up innovativa che integra lo spazio fisico con la comunicazione digitale e consente nuovi ed evoluti modelli di comunicazione, proponendo innovativi strumenti di content marketing da integrare nella brand strategy dei partner.

“E’ davvero un piacere per noi essere ospitati in un locale così accogliente nel cuore di Brera – aggiunge Andrea Silvello, ideatore e responsabile di Models Corner -. Siamo certi che le tantissime modelle, che da qualche giorno hanno iniziato a prendere d’assalto la città in vista della prossima Fashion Week, si innamoreranno di questa nuova location”.