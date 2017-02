Torna a Milano ‘Siamo nati per camminare’

Dal 20 al 24 marzo torna in tutta Milano la settima edizione dell’iniziativa per le scuole dedicata alla mobilità sostenibile.

C’è tempo fino a lunedì 13 febbraio per iscriversi alla settima edizione di SIAMO NATI PER CAMMINARE (www. siamonatipercamminare.it), l’ iniziativa per promuovere l’uso dei mezzi alternativi all’auto privata per i percorsi casa scuola, realizzata e curata da Genitori Antismog, con la collaborazione del Comune di Milano e il sostegno di Fondazione Cariplo. . La nuova edizione, che si terrà dal 20 al 24 marzo, segue quella record del 2016 che ha visto la partecipazione di oltre 22.200 alunni, con il coinvolgimento di 2.000 insegnanti e 77 scuole.

Con il claim “Giocando insieme faremo strada”, l’edizione in avvio propone ai bambini, alle scuole e alla famiglie di “mettersi in gioco” per riflettere sul tema delle regole e della qualità delle relazioni che instauriamo con coloro con cui condividiamo le strade della città. Interrogarsi sulle motivazioni che ci spingono ad accettare e rispettare un sistema di norme, in particolare quello che regola la convivenza in strada, significa affrontare un problema culturale complesso e articolato che influisce molto sulla qualità della vita della comunità.

Saranno tanti anche per questa edizione i premi attribuiti ai vincitori in occasione della premiazione finale. Grazie al rinnovato accordo con il Comune di Milano – Assessorato alla Cultura, come avvenuto negli ultimi due anni, i bambini delle classi vincitrici avranno la possibilità di assistere gratuitamente ad alcuni degli spettacoli per ragazzi più belli della stagione del Teatro alla Scala e Piccolo teatro. E potranno inoltre orgogliosamente accompagnare i propri genitori ad una visita gratuita ad uno dei Musei Civici di Milano. Ingresso gratuito per tutti i bambini e per un adulto accompagnatore. Tra i premi previsti, vi saranno anche gli abbonamenti gratuiti annuali offerti daBikemi.