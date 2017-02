Anticipo d’estate in Qatar

Milano, 6 febbraio 2017 – Meta emergente del Golfo, il Qatar è il luogo perfetto in cui concedersi una pausa dall’inverno, approfittando delle miti temperature, e partendo in occasione delle vacanze pasquali. Una destinazione nuova e ricca di fascino, dove la modernità della sua capitale Doha, si affianca alla cultura e alle tradizioni del Paese, condivise con i visitatori attraverso splendide mostre in avveniristici Musei, installazioni di celebri artisti, esperienze gastronomiche cinque stelle e attività autentiche. Qui di seguito le migliori offerte dei tour operator italiani da prendere al volo:

Tutto il meglio del Qatar in un tour

L’operatore Mistral Tour propone un vero e proprio viaggio alla scoperta del Qatar. Oltre al pernottamento presso il Souq Waqif Boutique Hotel by Avani, una collezione di 10 eleganti hotel di charme posizionati nel cuore del tradizionale souq, Mistral Tour condurrà gli ospiti tra le icone del Paese da nord, con escursioni allo storico porto di Al Khor e alle mangrovie di Al Thakira, a sud, con il deserto e il celebre mare interno, e poi tour dei luoghi più celebri di Doha come: la Corniche, il Katara Cultural Village, The Pearl-Qatar con la sua marina e i tanti negozi; il Mathaf museo di arte islamica moderna; il MIA prezioso museo di arte islamica e il Souq Waqif.

Mistral Tour: 5 giorni e 4 notti a partire da €1.370 per persona in camera doppia presso il Souq Waqif Boutique Hotel by Avani in b&b, inclusi i voli di Qatar Airways dalle principali città italiane, trasferimenti aeroporto/hotel, tour come da programma con guida locale parlante inglese, e due pranzi. Quota valida per partenza del 13 aprile 2017.

Maggiori info: www.qualitygroup.it

Parola d’ordine: relax

Per chi cerca un viaggio all’insegna del dolce far niente, I Grandi Viaggi propone un long weekend a Doha nel lussuoso Sharq Village & Spa un elegante resort che ha tutti gli ingredienti per rendere unica e rilassante la propria vacanza in Qatar. La spiaggia privata, la piscina infinity, 9 squisiti ristoranti e la Spa di 6.500m2 firmata dal pluripremiato brand Six Senes Spa sono solo alcuni degli elementi che trasformeranno il soggiorno in una pausa rigenerante.

I Grand Viaggi: 5 giorni e 4 notti a partire da €1.090 per persona in camera doppia presso lo Sharq Village & Spa, in b&b, inclusi i voli di linea Qatar Airways in partenza dalle principali città italiane, i trasferimenti aeroporto/hotel.

Maggiori info: www.igrandiviaggi.it

Nel cuore di Doha

Perfetto per partire alla scoperta di Doha e del Qatar, il pacchetto di Best Tours include un soggiorno di lusso nell’hotel Marriott Doha situato lungo una spiaggia privata affacciata sul Golfo Persico. Dall’hotel si può raggiungere l’elegante Corniche lungo la quale svettano i futuristici grattacieli che caratterizzano lo skyline di Doha e che conduce fino al MIA-il museo di arte islamica, che racchiude oltre 14 secoli di storia islamica presentata attraverso preziosi manufatti e straordinarie opere artistiche.

Best Tours: 6 giorni e 5 notti a partire da €990 per persona in camera doppia standard presso il Marriott Doha in b&b inclusi i voli di linea in partenza dalle principali città italiane e i trasferimenti aeroporto/hotel.

Maggiori info: www.besttours.it