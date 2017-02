Il video del meteorite passato sopra il lago Michigan

Un meteorite è passato sopra il lago Michigan lunedì mattina e ha illuminato il cielo in diversi Stati statunitensi e non solo.

La fotocamera di una pattuglia di polizia ha catturato il passaggio del meteorite sul lago all’alba. Il cielo notturno è stato attraversato da una palla di fuoco la cui scia è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza in Wisconsin e Illinois, all’1:30, circa.

Oltre che in Illinois e in Wisconsin, il meteorite è stato visto in Indiana, in Michigan, in Ohio, in Minnesota, in Missouri e in Ontario, in Canada.

Non è chiaro se il corpo celeste sia caduto o se si sia disintegrato nel cielo.

IL VIDEO