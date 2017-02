I fotografi attraverseranno la Navajo Nation con il Four Corners Photographic Tour

Four Corners Photographic Tour

Un territorio dove il quotidiano diventa leggenda. Arrivato alla sua 4° edizione, il Four Corners Photographic Tour torna nelle sconfinate terre dell’Old West con un itinerario interamente dedicato al reportage etnico-geografico. Per 18 giorni i fotografi iscritti attraverseranno la Navajo Nation raccontando il quotidiano della più grande riserva indiana d’America, immersi in una natura affascinante, già location delle fotografie di Ansel Adams, come il cimitero di Hernandez vicino Santa Fe, dove il grande maestro realizzò una delle sue opere più belle e famose: Moonrise. Guidato da Photographers Coach esperti del territorio oltre che professionisti e docenti di fotografia, il tour è organizzato come ogni anno dall’Associazione AltraFoto, che, con le sue iniziative di fotografia itinerante, propone un’alternativa tutta fotografica alle classiche vacanze, inserendo un workshop formativo per i meno esperti ed un valido supporto per i professionisti che partecipano con lo scopo di realizzare un reportage professionale.