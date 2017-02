In arrivo il Il Paper Tablet Rosso di Moleskine

Moleskine svela lo Smart Writing Set

Il Paper Tablet Rosso è l’ultimo arrivato della collezione Smart Writing Set. Che si usi per la scrittura o per il disegno, il diverso colore della copertina aiuta a distinguere per progetti, uso personale rispetto a uso di lavoro, urgenti o di lungo termine, progetti esecutivi vs progetti di ricerca. La copertina rosso brillante si staglia sulla scrivania, per aiutare a raccogliere e organizzare le idee.

Un nuovo modo di lavorare, creare e studiare. Moleskine presenta uno speciale taccuino, una penna e un’app che combinati insieme permettono di digitalizzare appunti e schizzi creati su carta trasformandoli in testi e immagini digitali, pronti per essere editati e istantaneamente condivisi tramite smartphone, tablet o laptop.

Il nuovo Smart Writing Set è un sistema composto da tre elementi che funziona senza passaggi intermedi di foto, caricamenti o scansioni:

• il Paper Tablet, un taccuino di carta con bordi arrotondati per farlo assomigliare a un tablet;

• la Pen+, una penna in alluminio relativamente sottile rispetto ad altre smartpen, dotata di una microcamera che traccia e digitalizza la scrittura;

• la Notes App su cui salvare appunti e schizzi, condividerli, esportarli, modificarli e ricercarli.

Il nuovo set di strumenti rappresenta l’ultima evoluzione dell’eredità Moleskine, una marca nata come celebrazione dei piccoli taccuini neri utilizzati da pensatori, artisti e scrittori d’avanguardia del passato, che rifuggivano l’ambiente accademico e sentivano il bisogno di creare liberamente mentre si trovavano per le strade, nei caffè o in viaggio. In continuità con questa storia, lo Smart Writing Set è stato sviluppato per i professionisti creativi di oggi, sempre connessi, professionisti e studenti che lavorano con le idee, le parole, le immagini e che vogliono beneficiare dei vantaggi della scrittura a mano su carta, senza rinunciare alle funzionalità del digitale.