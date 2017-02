Sanremo: sport e musica legati da un doppio filo

Posted by IN DIES

Dall’Ariston ai campi da gioco:

Gli esperti di bwin.it spiegano perché la favorita Fiorella Mannoia potrebbe portare fortuna alla sua Roma, mentre la vittoria di Roger Federer potrebbe invece incoronareSergio Sylvestre

Sanremo e Serie A, due eventi apparentemente non connessi ma che sembrano influenzarsi curiosamente a vicenda, facendo ipotizzare i vincitori del Campionato 2016/2017.

Nella sua storia la Roma ha conquistato lo scudetto solamente negli anni in cui a vincere Sanremo è stata una donna che si è presentata da sola sul palco dell’Ariston. Accadde nel 1983, quando i giallorossi trionfarono guidati dallo svedese Nils Liedholm e Tiziana Rivale vinse con Sarà quel che sarà, e nel 2001, quando la Lupa ripeté l’impresa e Elisa conquistò gli italiani con il brano Luce. Ad onor del vero il primo scudetto giallorosso è datato stagione 1941/42, tuttavia il Festival di Sanremo non aveva ancora preso vita.

Sarà quindi la favorita Fiorella Mannoia a far trionfare i ragazzi di Spalletti, attualmente secondi in classifica a quota 47, a soli 4 punti dalla Vecchia Signora?

I sodalizi maschili vanno invece di pari passo con il Napoli Campione d’Italia: nel 1987 infatti il trio Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi conquistarono il primo posto con Si può dare di più, mentre nel 1990 i Pooh prevalsero con Uomini soli.

Ma le coincidenze non coinvolgono solo il mondo del calcio. Anzi, se passiamo ad un altro sport amatissimo dagli italiani, il tennis troviamo anche qui molte analogie. Ecco allora che uno dei protagonisti delle cronache sportive di questi giorni – Roger Federer – potrebbe invece darci indicazione su chi verrà incoronato vincitore sul palco dell’Ariston. I suoi successi agli Australian Open sembrano aver portato tanto bene ai ragazzi reduci dal talent Amici di Maria de Filippi, ma anche alle squadre italiane in Champions League. Infatti se nel 2009, quando Federer arrivò in finale con Nadal, a Sanremo vinse Marco Carta, quando trionfò al torneo di Melbourne del 2010, a conquistare il Festival della Canzone fu il talent Valerio Scanu.

Sette anni dopo, “Re” Roger ha conquistato il suo quinto Australian Open, vittoria che strizza l’occhio al vincitore di Amici 2016 Sergio Sylvestre.

Sembrerebbe però che l’influenza del campione svizzero di tennis non si limiti solo al Festival della Canzone, è infatti curioso notare come, vincendo gli Australian Open, sembri portare bene alle squadre di calcio italiane: la sua vittoria del 2010 precedette infatti di qualche mese quella dell’Inter in Champions League, così come la finale del 2007 contro Gonzalez preannunciò la vittoria del torneo internazionale da parte del Milan.

