A Roma Canapa Mundi: i mille volti della pianta

Alla scoperta dei mille volti della Canapa, per un’informazione più completa

A Canapa Mundi la prima Conferenza Annuale sulla Canapa, una 3 giorni per divulgare e condividere le scoperte scientifiche sulla canapa, e molti altri appuntamenti sul tema

17-19 febbraio 2017, Pala Cavicchi

Una parola che racchiude un mondo intero: informazione. Canapa Mundi, la Fiera Internazionale della Canapa, dal 17 al 19 Febbraio, presso il Pala Cavicchi di Roma, che quest’anno ospiterà, oltre alle consuete attività, quali mostre e laboratori, anche la prima Conferenza Annuale sulla Canapa, una 3 giorni che coinvolgerà 32 ricercatori provenienti da Università e Centri di Ricerca Italiani, con approfondimenti per divulgare e condividere le scoperte scientifiche sulla canapa. Questa iniziativa conferma la volontà dei ricercatori di rendere Canapa Mundi un vero e proprio punto di riferimento per chi cerca un’informazione completa sull’argomento, al di là dei falsi miti e dei preconcetti, mostrandone a 360° i campi di utilizzo, da quello medico a quello industriale.

Per l’intera durata della manifestazione, una sala ospiterà esclusivamente la Conferenza Annuale sulla Canapa, a carattere informativo e divulgativo, alla quale si affiancheranno negli altri spazi dedicati numerosi appuntamenti e dimostrazioni di ogni genere per intrattenere i visitatori. Verrà affrontato ogni aspetto relativo alla pianta, dall’attualità nazionale ed internazionale, fino alle ultime scoperte scientifiche nel campo medico-terapeutico, industriale, alimentare ed economico. Sarà un’opportunità per fare chiarezza sui traguardi e gli obiettivi raggiunti senza tralasciare dubbi, incertezze e curiosità, fornendo, finalmente un’informazione completa ed esaustiva.

La fiera aprirà Venerdì 17 dalle ore 11 con la sessione Canapa industriale, che esporrà gli utilizzi della canapa in agricoltura, dal seme alla biomassa, fino alle applicazioni industriali più innovative e rivoluzionarie. Alle 15 la Dottoressa Ravasio del CNR di Milano esporrà il Progetto VeLiCa sull’applicazione della canapa nella bioindustria. Verranno, inoltre, mostrate le capacità ecologiche della canapa, come alternativa sostenibile ai combustibili fossili (intervento a cura dell’Università degli Studi di Catania) o ai materiali coibentanti (ENEA). In aggiunta, si discuterà in merito alla recente legge Nazionale 242/2016 sul rilancio e promozione della filiera della canapa, nonché sulla ancora più recente proposta di legge della Regione Lazio sulla canapa.

La mattina di Sabato 18 sarà dedicata alle straordinarie potenzialità terapeutiche e mediche della Canapa. Medici ed esperti mostreranno come questa possa essere impiegata con successo per la cura di molte patologie, quali l’alleviamento del dolore cronico (Poli Pain Clinic), la celiachia (Università di Teramo), fino alla recentissima scoperta nell’ambito della cura del mieloma multiplo cerebrale (Università di Camerino).

Nel pomeriggio si cambia focus, con approfondimenti sul tema Canapa e diritto. Un’occasione per stimolare la curiosità dei presenti grazie a studi empirici di carattere economico-giuridico (Università degli Studi La Sapienza, Roma Tre e di Bologna), nonché ad esperienze giuridiche con gli avvocati penalisti De Caro (Associazione Antigone), Simonetti e Miglio. Non mancheranno esperienze di vita dal carcere dove la canapa non è più una sola materia prima, bensì una fonte di riscatto sociale.

Essendo in Italia, la patria del buon cibo, non poteva mancare una sessione sulla canapa nell’alimentazione. Con l’ausilio di agronomi e biologi, scopriremo il profilo nutrizionale dei semi e dei fiori di canapa, nonché come valorizzarli sia in cucina che nel mercato dei prodotti di alta qualità.

Infine, domenica 18 i visitatori saranno accompagnati in un viaggio virtuale alla scoperta della Canapa nel mondo. Un tour per aggiornarci sulle nuove dinamiche che si stanno affermando un po’ ovunque, dagli Stati Uniti alla Jamaica, facendo tappa nella vicina Spagna. Prospettive ed opportunità economiche e legali presenti e future nel mondo, spiegate e raccontate da giornalisti ed Associazioni attive a livello internazionale per la sensibilizzazione e la legalizzazione di questa pianta.

Il programma completo è disponibile al link http://canapamundi.com/programma-conferenze/

Canapa Mundi – Fiera Internazionale della Canapa

http://canapamundi.com/

17 – 18 – 19 febbraio 2017

Pala Cavicchi, Via Ranuccio Bianchi Bandinelli, 130, Roma