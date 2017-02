Tutti in maschera a Vigevano per il Carnevale 2017

Carnevale è alle porte e grandi e piccini sono tutti invitati a festeggiare in maschera nella Piazza Ducale, che farà da spettacolare cornice alle divertenti iniziative della città. A Vigevano, città rinomata per i suoi musei e la sua maestosa architettura a soli 30km da Milano, i preparativi sono in fermento per il weekend più colorato dell’anno: ilè alle porte e grandi e piccini sono tutti invitati a festeggiare inmaschera nella Piazza Ducale, che farà da spettacolare cornice alle divertenti iniziative della città. I festeggiamenti inizieranno sabato 25 febbraio 2017con la Cena in Maschera organizzata presso laCavallerizza, maestoso edificio collegato al Castello tramite l’ampia strada coperta ristrutturato negli ultimi anni e adibito ad eventi e manifestazioni: dalle ore 20:00, tutte le mascherine, dai più piccoli fino agli adulti che non vogliono rinunciare a tornare bambini per una sera, potranno gustare prelibatezze della tradizione lomellina. Il costo per partecipare alla cena è di €32 per gli adulti e €22 per i bambini. Per prenotazioni, chiamare il numero 338 8247802. I tanto attesi carri allegorici animeranno le strade di Vigevano domenica26 febbraio e martedì 28 febbraio* dalle ore 14, sfilando per le strade della città fino a raggiungere alle ore 15 la Piazza Ducale, dove, nella maestosa cornice del Duomo e ai piedi della Torre del Bramante, i bambini di tutte le età potranno sbizzarrirsi tra coriandoli e stelle filanti. I pomeriggi di domenica e martedì saranno inoltre animati dagli spettacoli di danza di alcune scuole di ballo vigevanesi, oltre che da musiche, giochi e trucca bimbi, per un divertente pomeriggio ducale. *In caso di maltempo, la sfilata sarà posticipata a domenica 5 marzo 2017