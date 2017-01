Un San Valentino inedito all’insegna dell’home cooking

Posted by IN DIES

Un’inedita proposta per San Valentino firmata Le Cesarine, per trascorrere una serata speciale degustando una cena, all’insegna dell’home cooking, con i sapori della tradizione più autentica.

FALLING IN LOVE WITH…LE CESARINE!

IL SAN VALENTINO PIÙ ROMANTICO NELL’INTIMITA’ DI UNA CASA PRIVATA CON UN CUOCO SPECIALE PER DEGUSTARE I PIATTI DELLA TRADIZIONE

Nella vita di una coppia di innamorati, le occasioni importanti vanno festeggiate: sorprendere è la parola d’ordine, anche e soprattutto a San Valentino. E proprio in questa occasione la scelta del “contesto” in cui trascorrere una serata diversa è fondamentale: è il momento giusto infatti per estrarre dal cilindro il particolare inaspettato, originale e sorprendente…

Il miglior modo per stupire – lasciandosi stupire a propria volta? Festeggiare il 14 febbraio nell’intimità di un salotto che, pur essendo un autentico home cooking, diventa la cornice secret dinner da ricordare. In che modo? Programmando una cena a casa di una Cesarina, una delle oltre 200 cuoche depositarie delle tradizioni e delle ricette regionali d’Italia che aprono le porte delle loro case – e delle loro cucine – a quegli ospiti alla ricerca di sapori autentici.

Ambasciatrici del bon vivre made in Italy, le Cesarine, dislocate su tutto il territorio nazionale, sapranno attingere al patrimonio gastronomico e culinario della loro personale memoria regionale per dare vita a una cena indimenticabile: un angolo di insospettata intimità come quello di una casa privata, degustando piatti tipici spesso dimenticati… c’è forse qualcosa di più romantico?

Prenotare è semplicissimo: dal portale www.cesarine.it è possibile scegliere – in termini di destinazione, cucina territoriale e specialità – la propria cesarina e, una volta selezionata la data, in pochissimo tempo si avrà la conferma che permetterà di vivere un San Valentino – o una qualsivoglia altra occasione – assolutamente unico!