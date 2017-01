Il regalo perfetto per San Valentino

Posted by IN DIES

San Valentino si avvicina! In questo periodo Regali.it, portale di e-commerce presente nella maggior parte dei paesi europei, si trasforma in un vero e proprio Cupido, con centinaia di frecce al suo arco. All’interno delle sue pagine, infatti, è possibile trovare moltissimi suggerimenti per un regalo originale in grado di sorprendere davvero e di soddisfare tutti i gusti. Ecco alcuni esempi:

Nerd: intramontabile il mito di Super Mario, il videogioco che da 30 anni continua a conquistare tutte le generazioni, viene riproposto in una tazza “magica”! Inizialmente la tazza ripropone lo schermo in standby di una partita, ma appena verserete un liquido caldo, lo schermo si accenderà!

Super Sportivo/a: la tua dolce metà non riesce a stare immobile per più di 15 minuti? Una cena a lume di candela più che un regalo sarebbe un’agonia. Sorprendilo/a con un corso di diving in Liguria, con tanto di rilascio di passaporto subacqueo, o con una giornata di trekking e a seguire un volo con il parapendio in Piemonte. Restando sulla “terra ferma”, magari un’escursione tra la neve alla ricerca degli animali selvatici in Abruzzo, oppure una giornata di trekking sul “Sentiero degli Dei” in Campania.

Romanticone/a: se il vostro fidanzato o la vostra fidanzata ama il romanticismo, sorprendetelo/a con un portafoto con 50 tasche, inserendo in ognuna di queste una vostra foto, ripercorrendo così tutta la vostra storia d’amore.

Dichiarazione “non puoi dire di no”: non siete ancora fidanzati, vuoi dichiararti proprio la sera di San Valentino in modo veramente originale e spettacolare? Battezza una stella con il suo o il vostro nome, conquista un pezzo di cielo per la persona che ami. Certamente un regalo così non l’ha mai ricevuto!

Fuga d’amore: una soluzione mai banale, che vi permette di ritagliarvi un po’ di tempo solo per voi due, magari in una spa di lusso, con i migliori trattamenti benessere, seguiti da una romantica cena a lume di candela.