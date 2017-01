Kate Middleton ha conosciuto la fidanzata del principe Harry

Posted by IN DIES

Il parere di Kate Middleton è molto importante per il principe Harry, così ha voluto che la cognata incontrasse la sua fidanzata, l’attrice Meghan Markle.

Harry, secondo il ‘The Sun’, è molto legato a William e sua moglie Kate, per cui tiene molto si loro pareri.

La madre di Harry, la principessa Diana, morì quando Harry era molto giovane e Kate sarebbe diventata come una sorella per Harry, dice Il Sun.

L’incontro ha avuto luogo a Kensington Palace, dopo che Harry e Meghan erano tornati dalla loro prima vacanza insieme, in Norvegia, in un’avventura romantica per vedere l’Aurora boreale.

Si dice che Harry stia già preparando la sua prossima vacanza con la sua ragazza, questa volta sulle Alpi svizzere, per sciare.

Forse il viaggio avverrà in occasione di San Valentino.

La storia d’amore tra Harry e la 35enne Meghan Markle era iniziata durante la celebrazione in Canada di Invictus 2017, i Giochi Paralimpici dedicati alle vittime della guerra.