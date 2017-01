Master sull’immagine contemporanea, aperte le iscrizioni al biennio 2017/19

Il 16 gennaio Fondazione Fotografia Modena apre le iscrizioni per il prossimo biennio del, che prenderà il via ad ottobre 2017.Si tratta della settima edizione del percorso formativo promosso dall’istituzione modenese, che dal 2011 ha coinvolto circa un centinaio di studenti, con esiti positivi per molti di loro: gli studi compiuti nella scuola di via Giardini sono spesso l’anticamera di riconoscimenti significativi, in termini di premi, mostre, pubblicazioni, residenze artistiche, occasioni di lavoro.Nel 2017 si amplia la rete di collaborazioni e scambi che il master intrattiene con prestigiose accademie ed istituzioni artistiche in Italia e all’estero; quest’anno, inoltre,, così come le agevolazioni e le riduzioni previste in occasione delle precedenti edizioni.

Alta formazione artistica

Un percorso biennale altamente specializzato volto allo sviluppo di nuove figure artistiche nell’ambito della fotografia e del video. Le solide basi metodologiche e teoriche, fornite attraverso le diverse attività formative, sostengono gli studenti nella maturazione di un proprio linguaggio artistico originale e permettono di sviluppare una completa identità autoriale in grado di produrre opere dirette ai principali circuiti artistici nazionali ed internazionali.

A chi si rivolge

Possono candidarsi al master tutti coloro che abbiano completato, o stiano terminando, un percorso di studi in campo artistico e desiderino approfondire l’ambito dell’immagine contemporanea, così come professionisti o amatori che praticano la fotografia o il video e siano intenzionati ad intraprendere un percorso autoriale in ambito artistico.