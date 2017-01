Il Qatar per un romantico viaggio

Il Qatar, destinazione emergente del Golfo Arabico, ha tutti gli ingredienti per rendere speciale un romantico long weekend di San Valentino. Svegliarsi in un boutique hotel ricco di charme nel cuore di un Souq tradizionale, ammirare lo skyline di Doha con una crociera al tramonto, restare incantati dalla bellezza delle dune dorate del deserto, questo e molto altro nelle proposte dei Tour Operator:

Romanticismo e design

Alidays ha pensato a un pacchetto di 4 giorni e 3 notti a Doha nel lussuoso e di design W Doha Hotel & Residences situato a West Bay, e perfetto per raggiungere le principali attrazioni della città come l’elegante Corniche, il Katara Cultural Village con le sue gallerie d’arte, ristoranti e negozi, il tradizionale Souq Waqif e il MIA-Museo di Arte Islamica che presenta splendide opere e manufatti artistici.

Alidays: 4 giorni e 3 notti a partire da €740 per persona in camera doppia Spectacular in b&b inclusi i voli di linea Qatar Airways in partenza dalle principali città italiane e i trasferimenti aeroporto/hotel. Quota valida per prenotazioni entro il 18 aprile 2017 per partenze fino al 30 giugno 2017.

à maggiori info: www.alidays.it

Romanticismo e tradizioni

Viaggi del Mappamondo ha creato un pacchetto di viaggio che racchiude alcune delle migliori esperienze per coniugare la tradizionale ospitalità qatariota con le escursioni più romantiche per un soggiorno di coppia. La proposta include 3 pernottamenti in uno dei dieci boutique hotel di charme del Souq Waqif Hotel Doha by Avani, tutti arredati in modo diverso e situati nel Souq Waqif, cuore delle tradizioni di Doha con le sue strette viuzze e i tanti ristoranti e botteghe. Inoltre per aggiungere un tocco di romanticismo, sono inclusi una crociera al tramonto nella baia di Doha a bordo della tipica imbarcazione dhow, e una mezza giornata di safari tra le dune del deserto.

Viaggi del Mappamondo: 4 giorni e 3 notti a partire da €1.050 per persona in camera doppia in b&b inclusi i voli di linea Qatar Airways in partenza dalle principali città italiane, i trasferimenti aeroporto/hotel e le attività indicate. Quota valida per partenze fino al 30 aprile 2017.

à maggiori info: www.mappamondo.com

Romanticismo su misura

Per un soggiorno tailor made, Viaggidea propone un pacchetto di 3 notti nell’elegante 4*S InterContinental Doha affacciato sulla West Bay Lagoon di Doha, con la possibilità di aggiungere, su richiesta e con un costo aggiuntivo, alcune esperienze. Tra queste segnaliamo la crociera al tramonto per ammirare Doha by night con i suoi avveniristici e scintillanti grattacieli e il tour nel deserto fino a Khor Al Adaid, il famoso Mare Interno, uno specchio d’acqua salata circondato da alte dune.

Viaggidea: 5 giorni e 3 notti a partire da €1.140 per persona in camera doppia Super City View in b&binclusi i voli da Milano, Roma e Venezia, e i trasferimenti aeroporto/hotel. Quota valida per partenze dall’11 febbraio, per prenotazioni entro il 31 gennaio 2017. Escursioni non incluse e soggette a quotazione.

à maggiori info: www.viaggidea.com

In Qatar romanticismo fa anche rima con coccole di benessere – a Doha è possibile rilassarsi in una delle tantissime Spa dei più prestigiosi brand internazionali come Six Senses, Angsana per citarne alcuni; con esperienze gourmet – nella capitale sono presenti i ristoranti dei più celebri Chef stellati da Gordon Ramsay a Nobu; e con relax – sulle spiagge del Katara Cultural Village o su quelle private degli hotel.