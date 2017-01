Vigevano: Festival del benessere, sabato 21 e domenica 22 gennaio

Una ventata di benessere a Vigevano.lacittà ospita il primo: una due-giorni che raggruppa 45 standisti di prodotti naturali, artigianato etnico, servizi etici, trattamenti di benessere, e oltre 20 conferenze, laboratori, proiezioni e workshop gratuiti dedicati al benessere olistico e all’alimentazione vegana a 360°.

Una nuova occasione per condividere conoscenze, buone energie, relax, divertimento e benessere ed acquistare editoria specializzata, prodotti naturali vegan, etici ed artigianali. Seminari di yoga della risata, conferenze su benessere olistico e naturopatia integrata, approfondimenti su discipline come la numerologia e il feng shui saranno a disposizione del pubblico durante i due giorni di manifestazione ad accesso gratuito.

All’interno della splendida cornice della Sala Cavallerizza del Castello Sforzesco di Vigevano un salone espositivo di oltre 1.200 mq ospiterà 45 stand e 20 eventi gratuiti che si alterneranno sul palco proponendo conferenze no-stop, con diversi relatori: si parlerà di geomagnetismo, numerologia, angeologia e channeling, naturopatia. Saranno tenuti workshop dedicati allo Yoga della Risata, alla danza secondo il metodo di Maria Fux, al Tai -Chi con bastoni di bambù, alla meditazione guidata.

Media partner dell’evento: la casa editrice Stazione Celeste, che proporrà presentazioni di 3 suoi autori introdotti dall’editore Pietro Abbondanza. Fra i conferenzieri, Vittorio Togni, esperto di Scienze dell’Alimentazione, che parlerà dei benefici di un’alimentazione vegan.

A conclusione della prima giornata, la proiezione gratuita del film ‘Sei Vie per Santiago’ (con sottotitoli in italiano) e domenica la video-intervista a Igor Sibaldi, conferenziere in tematiche spirituali e di formazione.

L’evento si propone di essere un appuntamento imperdibile per gli appassionati di discipline olistiche, ma anche per tutti coloro che amano prendersi cura di sé in maniera naturale.

Il festival del benessere si tiene nel maestoso edificio della Cavallerizza, all’interno del complesso ducale della città: una bellissima struttura a capriate in legno, fu realizzato nel 1837 sull’area della distrutta Rocca Vecchia. Il progetto dell’ing. Ludovico Inverardi, commissario delegato del genio Militare, rispondeva all’esigenza di disporre di un maneggio coperto per i cavalli alloggiati in castello a partire dal 1811. Accanto alla attuale Cavallerizza, oggi ristrutturata e utilizzata per manifestazioni ed eventi, sorgeva un analogo edificio crollato negli anni Sessanta in seguito ad abbondanti nevicate. Al suo posto ora è stato realizzato un rigoglioso giardino pubblico. Ampi spazi e natura: la cornice ideale per la kermesse dedicata al benessere.

Info utili: Festival del benessere

Vigevano, Cavallerizza del Castello -Via Rocca Vecchia, 27029 Vigevano PV

Orari: Sabato 21 gennaio: h10:00 – h22:00 / Domenica 22 gennaio: h10:00 – h21:00

INGRESSO GRATUITO :: http://vivibenefestival.com :

Programma delle conferenze:

SABATO 21 GENNAIO

h 10:00 Conferenza Wellness kinesiology con Dott Maurizio Ugo Rodriguez, laureato in farmacia e Ludmilla Wolf , operatrice olistica

h 11:00 Conferenza Naturopatia integrata con la naturopata Fulvia Reganzin

h 12:00 Conferenza Numerologia della nuova era con Alexander Pelmenschikov

h 13:00 Conferenza ​ ‘Rompere le catene e vivere i propri sogni’ con il formatore Giancarlo Rabericati

h 14:00 Conferenza Geomagnetismo ‘Metti il letto al posto giusto’ con il geo-biologo Diego Rossi

h 15:00 Workshop Yoga Della Risata con Monica Montini

h 16:00 Conferenza Ama Te Stesso: apriti all’abbondanza con Giancarlo Rabericati

h 17:00 ‘S.o.S. angeli – Un pronto soccorso per l’anima’ presentazione libro con l’autrice Antonella Lugli

​h 18:00 Conferenza ‘La comunicazione non violenta’ il processo di Matshal Rosemberg con Stefano Butti

h 19:00 Workshop Danza Fux

h 20:30 FILM – proiezione gratuita – ‘Sei vie per Santiago’ Un film di Lydia B. Smith. Documentario, durata 84 min. – Spagna, USA 2015

DOMENICA 22 GENNAIO

h 10:00 Meditazione con i Maestri di Luce con Rosy Frojo, scrittrice sensitiva

h 11:00 Numerologia della tua data di nascita con Monika Ben Thabetova, numerologa e coach

h 12:00 Workshop Yoga Della Risata con Antonella Semilia e Rosalba De Amicis, teachers di yoga della risata

h 13:00 Workshop Tai Chi con bambu’

h 14:00 Workshop Yoga Della Risata con Antonella Semilia e Rosalba De Amicis, teachers di yoga della risata

h 15:00 Conferenza ‘Interconnessione Cosmica’ – presentazione libro con Rosy Frojo , scrittrice sensitiva

h 16:00 Conferenza ‘I benefici dell’alimentazione vegan’ Vittorio Togni, Laureato in Biologia e Scienze dell’Alimentazione

h 17:00 Conferenza ‘ Il Libro della Forza e del Nutrimento’ – Canalizzazione Pubblica e presentazione libro canalizzato con Paola Borgini, scrittrice e sensitiva

h 18:00 Conferenza ‘Il Viaggio di Etan’ – Romanzo Spirituale con l’autore Franco Racca

h 19:00 video-intervista a Igor Sibaldi, conferenziere in tematiche spirituali e di formazione