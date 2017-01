Tante firme e tanti testimonial a Pitti immagine uomo n. 91

Posted by IN DIES

In occasione del Pitti immagine uomo n. 91, alla Fortezza da Basso di Firenze, tante le collezioni e i testimonial.

Gianluca Vacchi e Giorgia Gabriele, ospiti del brand EFFEK durante Pitti immagine uomo n. 91, hanno presentato la capsule collection da loro firmata e disegnata da Giorgia Gabriele.

V-Life invece ha presentato la nuova collezione Fall Winter 2017/2018, durante Pitti Immagine Uomo n. 91 e ha scelto come special guest il volto dello sport e della tv Stefano Bettarini.

La collezione versatile e variegata si sviluppa su tre diverse parole chiave: easy wear, fashion style, every moment.

La maglia è il materiale principale, declinata in jersey e felpe con spalmature metalliche e effetto bagnato. Per lui il mood è sportivo e tech, per lei femminile e prezioso. I capi sono proposti in varianti di colore facilmente abbinabili, per i gusti più diversi.

V-Life è adatto a un target giovane ma si adatta anche a un pubblico adulto che non sa rinunciare allo stile.

SUPERTOKYO, brand di streetstyle nuovo nel panorama della moda, ha presentato la sua nuova collezione Fall Winter 2017/2018, durante Pitti Immagine Uomo n. 91 e ha scelto come special guest della presentazione LE DONATELLA.

Choker, magliette a collo alto, berretti con visiera e felpe oversize sono gli elementi chiave della nuova collezione di SuperTokyo, dal mood decisamente hip hop e urban. Immancabile è la stampa STK, elemento chiave presente su quasi ogni capo, che rievoca un block party anche se lo si indossa per una semplice passeggiata. Una palette cromatica che passa dal bianco alle sfumature di nero, senza però dimenticarsi del rosso acceso.

Si tratta di una collezione per coloro che vogliono differenziarsi con originalità e hanno voglia di indossare qualcosa di comodo che sicuramente non passa inosservato.

Boy London ha presentato la nuova collezione Fall Winter 2017/2018, durante Pitti Immagine Uomo n. 91 e ha scelto come special guest tanti volti popolari del piccolo schermo: Melissa Satta, Giulia Salemi, Antonella Fiordelisi.

Boy London è un brand italiano con un appeal internazionale: lo stile della Londra street e multiculturale si trasferisce su felpe e t-shirt dai colori forti, caratterizzate dall’iconico logo “Boy” con l’aquila. Pantaloni e accessori completano il guardaroba e permettono di costruire un vero e proprio total look che non passa certo inosservato.