Allarme per il diffondersi della ‘roulette russa sessuale’

Posted by IN DIES

Un gioco di sesso molto pericoloso è di moda in Spagna e provoca allarme tra le autorità sanitarie del Paese. Conosciuto come la “roulette russa sessuale” il gioco di moda, presumibilmente, è stato importato in Spagna da Medellin, in Colombia, in cui imperversava da un po’ di tempo.

A Madrid nelle ultime settimane ci si sono stati vari casi di questo gioco, in cui, in pratica, si mescolano sesso senza protezione con il consumo di alcol e droga.

Un gruppo di giovani, in sostanza, si incontra in un posto senza vestiti. Mentre gli uomini mantengano l’erezione, le donne si accoppiano con loro alternativamente ogni 30 secondi, costringendo i maschi alla penetrazione. Il primo che eiacula, perde. Scopo del gioco è resistere all’orgasmo e quando si raggiunge il culmine si viene eliminati. Vince colui che resiste di più.

Le conseguenze del pericoloso divertimento sono il diffondersi di infezioni sessualmente trasmissibili e di gravidanze indesiderate.

Nei ragazzi, possono esserci problemi di erezione, in seguito. Le ragazze invece possono ritrovarsi incinte senza sapere neppure chi sia il padre del bambino. In maschi e femmine c’è il rischio di una maggiore diffusione delle infezioni sessuali.