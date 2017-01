Anche concentrare l’attività fisica nel fine settimana fa bene

Posted by IN DIES

Le persone che fanno esercizio fisico principalmente nei fine settimana possono trarre grandi benefici per la salute, tanto quanto le persone che fanno attività fisica più regolarmente, secondo un nuovo studio.

Attualmente, gli esperti raccomandano 150 minuti di attività fisica moderata a settimana o 75 minuti di esercizio intenso.

Ma non c’è consenso sul fatto se le attività debbano essere fatte ogni giorno o possano essere condensate in pochi giorni.

I risultati di un nuovo studio, pubblicato sulla rivista medica Journal of American Medical Association (JAMA), hanno mostrato che le persone che concentrano tutti loro esercizi in uno o due giorni di una settimana riducono il loro rischio di morire tanto come le persone che si esercitano tre o più volte alla settimana.

Lo studio si è basato sulle risposte date da circa 64.000 persone raggruppate in quattro categorie: sedentari, insufficientemente attivi, atleti del fine settimana e individui regolarmente attivi.

E’ emerso che coloro che avevano fatto esercizio fisico solo uno o due giorni a settimana avevano avuto un 30 per cento più a basso rischio di morte.

Il rischio di morte per malattia cardiovascolare era stato in loro del 40% più basso rispetto a quello degli adulti sedentari e il rischio di morte per cancro era stato inferiore del 18%.

“È una notizia molto incoraggiante che l’essere fisicamente attivi solo una volta o due volte a settimana è associato con un minor rischio di morte, anche tra le persone che fanno qualche attività ma non raggiungono i livelli di esercizio raccomandato”, ha detto l’autore senior dello studio Emmanuel Stamatakis, professore dell’Università di Sydney.

“Tuttavia, per ottenere una salute ottimale con l’attività fisica è sempre consigliabile seguire le raccomandazioni”, ha aggiunto.