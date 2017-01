Bolle, tante soffici bolle sulle maniche dei deliziosi maglioncini in pura lana merinos e mohair, per attraversare gli ultimi mesi invernali in tutta morbidezza, cullate e coccolate dai pregiati filati italiani delle creazioni artigianali Princess Handle With Care. Un tocco di romanticismo in più? I pon pon a forma di farfalle e cuore…per sognatrici incallite.

Prezzo al pubblico euro 189