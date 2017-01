In arrivo il computer con tre schermi

Posted by IN DIES

La società di tecnologia Razer, di origine americana, ha presentato il suo nuovo computer portatile, che ha tre schermi.

Il dispositivo, chiamato Valerie Project, ha uno schermo principale con risoluzione 4K, e poco dietro, due pannelli aggiuntivi nascosti.

Il computer con tre schermi pesa 5,4 kg e ha uno spessore di meno di 4 centimetri. Oltre ad essere utilizzato dai giocatori, può essere adatto per altre attività, come la programmazione in 3D.

Secondo i suoi sviluppatori, gli schermi aggiuntivi (che una volta aperti sono in grado di visualizzare una unica schermata di 11.520 x 2.160 pixel) non comportano disagi durante la manutenzione del computer portatile.

Il prezzo di Valerie Project è sconosciuto.

Non si sa quando il dispositivo verrà rilasciato, anche se si stima che ci vorrà almeno un altro anno prima che sarà immesso sul mercato.

Il dispositivo è stato presentato al CES 2017 di Las Vegas, durante la fiera dell’elettronica di consumo più importante al mondo.