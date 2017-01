Elvis Presley avrebbe 82 anni

Posted by IN DIES

Elvis Presley, il re del Rock and Roll, avrebbe compiuto 81 anni, domenica 8 gennaio, se fosse sopravvissuto al malore dell’agosto del 1977.

Il famoso cantante morì il mattino del 16 agosto 1977, a Portland, nel Maine, dove doveva fare uno spettacolo, il 17 agosto.

Nonostante la sua morte, ancora oggi, si segnalano avvistamenti di Elvis, da parte di chi sostiene che la rock star è ancora viva.

Del resto, giovani e meno giovani, ancora oggi, sono alla ricerca della musica del cantante.

Il Re del Rock and Roll fece il suo ultimo concerto dal vivo nel 1977, il 26 giugno, al Market Square Arena di Indianapolis.

Era nato l’8 gennaio 1935 nel villaggio di Tupelo, Mississippi. Su sua insistenza, a 11 anni, i suoi genitori gli avevano comperato la sua prima chitarra.

Venne notato a Memphis, in Tennessee, a soli 19 anni, dal produttore Sam Phillips, proprietario della Sun Records. Da lì iniziò la sua ascesa.

In ventiquattro anni di carriera Elvis pubblicò 61 album, vendendo oltre un miliardo di dischi in tutto il mondo.

In Italia, a lui si sono ispirati Adriano Celentano, Little Tony e Bobby Solo, in Francia, Johnny Hallyday e in Inghilterra per Billy Fury.