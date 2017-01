Un San Valentino anche per i single

Posted by IN DIES

E se anche i single si godessero San Valentino? Chi l’ha detto che è una festa dedicata esclusivamente agli innamorati? Anche chi è alla ricerca del partner ideale dovrebbe festeggiare! Ed è proprio per questo che Meetic, il leader europeo dei servizi d’incontri, ha deciso di mettere un po’ di pepe alla festa degli innamorati organizzando un evento unico all’insegna dell’erotismo e riservato a tutti i single. Una parentesi chic e sensuale, lontana dai soliti luoghi comuni legati a questa ricorrenza. “Se c’è una giornata in cui i single vengono tradizionalmente privati della propria sensualità è proprio il 14 febbraio”spiega Roberta Aloisio, Marketing Manager per l’Italia di Meetic: “Meetic va controcorrente e propone una serata insolita e ironica per la gioia delle donne che, si sa, tra di loro affrontano questi argomenti senza tabù».

Sarà un happening indimenticabile in una location mozzafiato, in uno dei quartieri più “in” di Milano: Presso, in via Paolo Sarpi 60. Al centro l’erotismo in tutte le sue possibili declinazioni: dal cibo ai drink, dalla musica al cinema e la letteratura, con interventi di esperte sensual coach e personaggi del mondo dello spettacolo. Ironia e sensualità la faranno da padrone, un mix esplosivo che darà un elegante e intrigante erotic mood all’evento.

Stay tuned, tantissime altre piccanti sorprese in arrivo…

Per gli utenti desiderosi di non mancare, consigliamo di prenotarsi al seguente link: http://www.rendez-vous-erotic.meetic.it/. I posti sono limitati.