Premio Arte Laguna: pochi giorni alla scadenza del concorso

La sezione Business for Art realizzata in collaborazione con Eurosystem termina il 10 gennaio. In palio 5 mila euro per il vincitore che presenterà un video creativo a tema: arte e tecnologia insieme.

Terminano il prossimo 10 gennaio le iscrizioni all’undicesima edizione del Premio Internazionale Arte Laguna finalizzato alla valorizzazione dell’Arte Contemporanea, per la sezione Business for Art, la selezione di progetti creativi fatta in collaborazione con aziende che rappresentano il “Made in Italy”, tra cui Eurosystem Spa(www.eurosystem.it), specializzata in soluzioni di Information Technology.

Per partecipare viene richiesto l’invio di un video che, con una comunicazione unica e creativa, riesca a collegare due mondi che sempre più si stanno avvicinando: arte e tecnologia. Il video (o il progetto di un video presentato attraverso uno storyboard) potrà essere realizzato attraverso qualsiasi tecnica e dovrà essere della durata di massimo 3 minuti.

Il premio speciale assegnato da Eurosystem al vincitore sarà di 5000 euro.

Le opere di 125 finalisti saranno in mostra negli storici spazi dell’Arsenale di Venezia a partire da sabato 25 Marzo, giorno in cui si terrà la cerimonia di premiazione del concorso. La prestigiosa sede nella città lagunare ospiterà l’esposizione di 30 opere di pittura, 30 sculture e installazioni, 30 opere di arte fotografica, 10 video, 10 progetti di arte ambientale, 5 performance che si esibiranno dal vivo durante l’inaugurazione della mostra.

“Da sempre gli artisti si sono basati sulle conoscenze tecnologiche e sull’ingegno per trovare i materiali e gli strumenti adatti per esprimere al meglio i propri sogni, pensieri, visioni o credenze – dichiara Gian Nello Piccoli, Presidente Eurosystem Spa – La tecnologia non solo influenza la creazione artistica stabilendo le possibilità di espressione degli artisti, ma ne cambia anche le modalità di fruizione. Lo scopo è quindi quello di ricevere uno strumento che l’azienda Eurosystem possa utilizzare per valorizzare il rapporto esistente tra arte e tecnologia”.

L’Associazione Culturale MoCA, in collaborazione con lo Studio Arte Laguna, è lo storico organizzatore del Premio Internazionale Arte Laguna.

Il Premio ha ricevuto la medaglia del Presidente della Repubblica Italiana ed è patrocinato tra gli altri dal Ministero degli Esteri, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Regione del Veneto, Comune di Venezia, Università Cà Foscari di Venezia, IUAV, Istituto Europeo di Design.

Per info e iscrizioni: http://ow.ly/dKXo307FQAx