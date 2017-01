Il video del cane che salva da uno squalo

Posted by IN DIES

Il video con le riprese di un cane gettato in mare per spaventare uno squalo che nuotava nelle acque poco profonde di una spiaggia in Australia ha fatto il giro del Web.

La clip è stata pubblicata da Maroma Whap sul suo profilo di Facebook e in breve tempo ha avuto grande popolarità tra gli utenti del social network.

Le immagini sono state registrate sull’isola di Mabuig, 500 chilometri da Cairns, in Australia.

Nell’audio si sentono le persone spaventate dalla presenza dello squalo, che nuotava molto vicino alla spiaggia, prima che un cane apparisse e cominciasse a inseguire l’animale, allontanandolo.

Secondo i media locali, i residenti della zona sono abituati a vedere i cani sulla spiaggia a caccia di piccoli squali e razze. Ma gli utenti della Rete sono stati sorpresi dall’azione coraggiosa del cane che non è stato intimidito dalle dimensioni dello squalo.

