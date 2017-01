Mostra nel decennale di Fondazione Fotografia Modena

In tutto il corso della sua attività Fondazione Fotografia ha sempre cercato di sostenere i giovani artisti attraverso la promozione di corsi di formazione, workshop, progetti educativi per le scuole, oltre che con bandi e concorsi specificamente rivolti a loro. Per rispecchiare anche questo significativo aspetto della sua missione, la seconda parte del percorso espositivo, intitolato, sarà riservato ad alcuni giovani artisti italiani, selezionati attraverso un bando promosso da Fondazione Fotografia nel mese di dicembre 2016.Il tema del bando era ispirato ad un’opera video dell’artista bosniaca Maja Bajević, “How do you want to be governed?”, entrato in collezione nel 2009. L’opera della Bajević solleva una questione politica che tocca tanto la collettività quanto la coscienza di ogni singolo individuo: come vuoi essere governato? Se nel video della Bajević questa domanda resta senza risposta per il tono coercitivo con cui viene espressa, Fondazione Fotografia ha voluto rivolgere la stessa provocazione ai giovani artisti italiani, chiedendo loro di confrontarsi su un tema di stretta attualità: il disamore per la politica che contraddistingue le nuove generazioni e il rapporto che esse hanno con le diverse forme di potere.I vincitori del bando, selezionati da una commissione interna a Fondazione Fotografia tra 77 candidature pervenute complessivamente, sono(Catanzaro, 1989),(Bologna, 1990),(Torino, 1976),(Trescore Balneario BG, 1984) e(Alessandria, 1985).

