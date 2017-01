Gigi D’Alessio a Civitanova ha dato un aiuto ai terremotati

I dati parlano chiaro: la trasmissione dedicata al Capodanno, condotta da Amadeus in diretta da Potenza, ha avuto più telespettatori della trasmissione di Canale 5, Capodanno con Gigi D’Alessio, andata in diretta da Civitanova Marche.

La prima ha avuto, in media 4 milioni 891 mila telespettatori, con uno share del 31.71%. La seconda, in media, ha avuto invece 2 milioni 612 spettatori con il 14.98% di share nella prima parte e 2 milioni 264 mila spettatori con il 17.48% di share nella seconda parte.

Noi abbiamo avuto l’opportunità di assistere in diretta allo spettacolo di Gigi D’Alessio ed è stata una bella serata, nonostante il freddo.

Cordiali, simpatici e bravi D’Alessio e la presentatrice dello show, Rossella Brescia. Impeccabili Anna Tatangelo e Raf (da quest’ultimo è giunto anche un invito alla pace e a percorrere la via del bene). Sanguigna e potente nella voce, come sempre, Loredana Berté, melodico e dolce Michele Zarrillo. Accattivanti i ballerini, in un contesto in cui sono intervenuti alcuni sindaci dei comuni terremotati (come quelli di Amatrice e Tolentino). Commoventi i racconti di alcune vittime del sisma. Per alcuni attimi c’è stato anche il collegamento con Amadeus, al di sopra delle parti e delle competizioni, Rai 1 e Canale 5 uniti da una finalità comune: la raccolta fondi per i terremotati, per i bambini in particolare.

Tra tanta tristezza, distruzione e morte il 2016 se n’è andato, anche nelle Marche, non senza un pizzico di speranza e buonumore.