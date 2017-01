Rome New Year’s Day Parade: l’1 gennaio 2017

Domenica 1 gennaio 2017

Ore 15,30 – 18

Piazza del Popolo, Roma

Accesso libero a tutti

Le marching bands americane festeggeranno la decima edizione della Rome New Year’s Day Parade il primo gennaio pomeriggio.

Il repertorio prescelto per la parata musicale organizzata in contemporanea anche nel centro di Londra dalla Destination Events, e che vedrà sfilare le formazioni statunitensi insieme ad alcune rappresentanze italiane e a variegati artisti di strada, è quanto mai vario:

Archbishop Riordan High School Crusader Marching Band – 65 musicisti

Uptown Funk by Bruno Mars, arr. Victor López

Shut and Dance by Ryan McMahon Walk the Moon, arr. Doug Adams

University of South Florida Herd of Thunder Marching Band – 142 musicisti

Funiculi Funicula by Luigi Denza, arr. Matthew McCutchen

The Golden Brahman March USF Fight Song by R.W. Hugoboon, arr. Joshua Hollenbeck

Germantown High School Marching Band – 124 musicisti

Just Dance by Stefani Germanotta Lady Gaga, arr. Paul Murtha

Swingle Bells arr. Larry Kerchner

Brani in aggiunta:

Louie by Richard Berry, arr. Michael Sweeney

You’ve Said It All by Steve Karmen, arr. Bill Moffit

You Can Call Me Al by Paul Simon, arr. Jay Dawson

Marshall University Marching Thunder – 80 musicisti

Sing, Sing, Sing by Louis Prima, arr. Aaron Slatler

Right Above It by Lil Wayne , arr. Justing Langham

The Robert W. Woodruff Marching Band from Woodward Academy – 58 musicisti

The Horse by Bill Moffit

4 Minutes by Justin Timberlake, Madonna Ciccone, Tim Mosely & Nate Hills, arr. Michael Brown

University of Northern Iowa Panther Marching Band – 167 musicisti

Downtown by Maclemore, arr. Tom Wallace

Cake by the Ocean by DNCE arr. Tim Galyen

Manatee ‘Hurricanes’ and Fleming Island ‘Golden Eagles’ High School Marching Bands – 70 musicisti

Dance to the Music by Sylvester Stewart, arr. Michael Sweeney

All I do is Win by DJ Khaled, arr. Gillen

Birmingham Seaholm High School Marching Band – 90 musicisti

Dancing in the Streets by Marvin Gaye, arr. Ivy Hunter & William Stevenson

Cupid Shuffle by Bryson Bernard, arr. Tim Waters

Lo scenario romano del Tridente nel quale si svolgerà la Parata ospiterà le formazioni, incluse di majorette, cheerleaders e guardie in abiti colorati, in un itinerario “loop” che comprende Via del Corso, Via dei Condotti, Via del Babuino, Via di Ripetta e, punto di partenza e chiusura, Piazza del Popolo. Tra le rappresentative musicali italiane vi saranno il Gruppo Folkloristico Compatrum di Montecompatri, la Banda La Frustica di Faleria e le Majorettes Golden Stars di Selci, oltre a a Figuranti del Corteo Storico Uomini Medioevali, al Gruppo Storico Romano dei Gladiatori, e alla Compagnia di Ludika 1243 che, in collaborazione con il Teatro Ygramul e Tradirefare Teatro, porterà giocolieri, artisti di Bolla di Sapone, Trampolieri e Giullari.

Organizzatrice della manifestazione è la società londinese Destination Events che, stesso giorno e stessa ora, sarà anche l’artefice della London’s New Year’s Day Parade a Londra.

Appendice della parata sarà il concerto sinfonico organizzato all’interno della Basilica di S. Maria degli Angeli e dei Martiri lunedi 2 gennaio ore 19,30, che vedrà esibirsi la compagnie sinfonica dell’University of South Florida ‘Wind in Rome’ con un repertorio classico che va da Bach a Dvorak, riassunto di seguito:

Come Thou Fount of Every Blessing – by John Nettleton

Mass in D – by Antonin Dvorak

Worthy is the Lamb – by George F. Handel

Salvation is Created – by Pavel Tschesnokoff

Who Puts His Trust in God Most Just – by Johann Sebastian Bach

Blessed Are They – by Johannes Brahms