Capodanno con Gigi D’Alessio a Civitanova

Per parecchi giorni, Civitanova Marche (Macerata) è stata in fermento per lo spettacolo di fine anno con Gigi D’Alessio.

Deviazione del traffico, montaggio di un alto palco a piazza XX settembre, soppressione del mercato settimanale… sono solo alcune delle cose che la popolazione della cittadina e dei dintorni si è trovata a vivere negli ultimi giorni.

Il concerto ‘Capodanno con Gigi D’Alessio’, in diretta su Canale 5 e trasmesso anche in diretta streaming online sul sito di 105.net, è anche l’alternarsi di tanti artisti, da Anna Tatangelo, moglie di D’Alessio, a Loredana Bertè, al mitico Raf, passando per Nek, Michele Zarrillo, Giovanni Caccamo, Sergio Sylvestre, Chiara Grispo, Bouchra, Giulia Luzi.

Spettacolo gratuito, ma Media Friends raccoglie fondi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto e in particolare per sostenere le iniziative dedicate al sostegno psicologico duraturo ai minori

Attraverso l’SMS solidale 45513 è possibile donare qualche euro in favore dei nostri concittadini duramente colpiti.