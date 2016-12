Bambini: si avvicina il giorno dell’Epifania

Posted by IN DIES

Nella notte tra il 5 e 6 gennaio, è ormai tradizione che anche la maggior parte dei bambini del mondo riceva dei doni, portati dalla Befana che, a cavallo della sua scopa volante, gira di casa in casa a riempire le calze lasciate appese da migliaia di bambini. Ma cosa mettere quest’anno nella calza?

La tradizione vuole che la Befana lasci dei dolci ai bambini buoni e del carbone a chi, invece, non si è comportato bene. Dunque, caramelle di vario tipo e cioccolato sono d’obbligo per non vedere la delusione sul viso del bambino al mattino, ma qualche piccolo pezzo di carbone (di zucchero o vero) gli ricorderà dei capricci fatti nel corso dell’anno. Per rendere la calza ancora più speciale, la si può arricchire con qualche giochino o gadget particolare, come quelli proposti da Regali.it, che grazie alla consegna rapida in 24-48 ore, vi recapiterà il pacco in tempo!

Se cercate qualcosa di piccolo e poco impegnativo, potete scegliere tra vari tipi di calzini divertenti, che riproducono, ad esempio, uno scheletro, una scarpetta da danza classica, uno scarpino da calcio o il piede di una mummia! Altrimenti, in vista del calo delle temperature previsto per gennaio, che ne dite di un caldo cappellino “funny animal”? Lemure, cinghiale e ippopotamo, queste le varianti dei simpatici cappellini a forma di animale. Intramontabile il mito di Super Mario, il videogioco che da 30 anni continua a conquistare tutte le generazioni, qui riproposto in una tazza “magica”! Inizialmente la tazza ripropone lo schermo in standby di una partita, ma appena verserete un liquido caldo, lo schermo si accenderà!

Restando in tema di eroi, la lampada al led a forma di Superman, Batman o Wonder Woman farà felice il vostro bambino! Le dimensioni contenute (circa 13 × 25 × 11 cm) la rendono perfetta per tutti gli ambienti. Se, invece, non avete problemi di spazio, la tenda a forma di tartaruga, con tanto di zampe ai lati, vi farà eleggere “Befana ideale 2017”! Si entra da un’apertura sulla faccia dell’animale, e poi al suo interno il bambino potrà creare un suo piccolo mondo