Quali alimenti rendono i peti tanto puzzolenti

Un team di ricercatori ha trovato che gli alimenti ricchi di amido, come le patate, le banane, i cereali, i legumi, e anche i carciofi possono agire come deterrente per lo sviluppo dei gas nell’intestino (idrogeno solforato) fino al 75%.

Su questo è stato fatto uno studio, i cui risultati sono stati presentati in una conferenza della Gastroenterological Society australiana ad Adelaide.

Per i ricercatori il cattivo odore dei peti è causato da una componente che si trova nella carne, nei latticini e in altri tipi di proteine.

“Questo spiega perché i bodybuilder che consumano grandi quantità di proteine in polvere sono noti per avere scoregge puzzolenti”, hanno detto i ricercatori, presentando il loro lavoro.

Un componente chiamato cisteina provoca un aumento di sette volte maggiore degli amidi della quantità di gas nello stomaco.

In genere è l’acido solfidrico (o idrogeno solforato) il gas che rende le scorregge tanto puzzolenti.

Il dottor Chu Yao che con il suo team di ricercatori della Monash University di Melbourne, in Australia, ha fatto lo studio, ha studiato i componenti nutrizionali in diverse miscelazioni per scoprire ciò che contribuisce allo sviluppo del cattivo odore.