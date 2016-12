Stare lontani da Facebook migliora la salute mentale

Posted by IN DIES

Secondo un recente studio pubblicato sulla rivista ‘Cyberphysiology, Behavior, and Social Networking’, una settimana passata lontano da Facebook migliora la salute mentale.

Lo studio, basato su quasi 2.000 persone – compresi gli utenti moderati e regolari di Facebook – ha dimostrato che la metà degli utenti Internet che avevano smesso di andare su Facebook per una settimana si erano sentiti molto meglio nella loro pelle, della restante metà. Essi erano diventati molto meno invidiosi.

L’autore di questo studio, Tromholt Morten, ha spiegato che i risultati del lavoro mostrano “prove evidenti che lasciare Facebook porta a un livello superiore di benessere”.

Il social network può essere estremamente dannoso per la salute mentale; diversi studi avevano già rivelato che ci sono correlazioni tra l’uso di Facebook e alcuni disturbi mentali come la depressione o l’improvvisa perdita di fiducia in se stessi.

Il nuovo studio ha rivelato che solo una settimana passata lontano da Facebook potrebbe notevolmente migliorare la salute mentale degli utenti.