La top-ten dei VIP meglio vestiti del 2016

Posted by IN DIES

I meglio vestiti del 2016: la top-ten delle star italiane più apprezzate in fatto di stile

Un’indagine condotta da Showroomprive.it stila la top-ten femminile e maschile dei VIP italiani più apprezzati quest’anno per il look

Monica Bellucci è la regina di stile tra le star al femminile seguita da Michelle Hunziker e Alessia Marcuzzi

Tra gli uomini Raul Bova si conferma come icona maschile di gusto nel vestire, tallonato da Luca Argentero e Alessandro Gassman

Sono Monica Bellucci e Raoul Bova la regina e il re indiscussi in fatto di stile di questo 2016. È quanto emerge dall’indagine annuale di Showroomprive.it, uno dei principali player europei dell’eCommerce specializzato nelle vendite private online di moda, che per il quarto anno consecutivo ha interpellato un campione di oltre 1.000 italiani per stilare la classifica dei VIP più apprezzati nel panorama nazionale, per quanto riguarda il look e lo stile.



La sensuale Monica Bellucci, icona dello stile italiano nel mondo, con il suo impeccabile gusto nel vestire, torna dopo un anno sul podio della top-ten delle star italiane dal look più apprezzato, raccogliendo il 19,5% delle preferenze. In seconda posizione, la segue la frizzante e sorridente showgirl Michelle Hunziker che ha conquistato quest’anno il 18% delle preferenze degli italiani, mentre in terza posizione tra le regine di stile, con il 11,6% delle preferenze, troviamo la conduttrice italiana Alessia Marcuzzi, nota anche sul web come La Pinella, nome del suo blog.



Ai piedi del podio, gli italiani hanno deciso di posizionare l’ex velina e modella Melissa Satta con l’11,2% dei voti, altra Vip che con il suo blog riscuote evidentemente un buon successo tra gli appassionati di moda. Al quinto posto la segue Caterina Balivo, conduttrice del programma di Rai 2 Detto Fatto e influencer del web con il blog Caterina’s Secret, che con il suo stile fresco ed elegante convince il 10,7% dei rispondenti; alle sue spalle, scendendo in classifica, troviamo la giornalista sportiva Ilaria D’Amico (9%), seguita da Elisabetta Canalis (8,2%) e dalla bravissima attrice italiana Valeria Golino (6%), dallo stile sempre raffinato. Quest’anno chiudono la top-ten delle star femminili dallo stile più apprezzato la giovanissima Aurora Ramazzotti (3,8%), nuovo freschissimo volto della tv italiana, e Simona Ventura (2%) che con i suoi toni country si piazza in decima posizione.



Anche gli uomini del jet set di casa nostra sono stati chiamati in causa e quest’anno torna Raul Bova sul primo gradino del podio, strappando lo scettro a Luca Argentero e aggiudicandosi il titolo del più amato in fatto di look. Complice forse anche il fatto di averlo visto recentemente sullo schermo nel cast della serie TV di Canale 5 Fuoco amico TF45 – Eroe per amore, Raul Bova, con il 27% delle preferenze, sorpassa infatti di netto il collega Luca Argentero (22,8%), il quale scivola in seconda posizione.



Si aggiudica la medaglia di bronzo un altro attore italiano che si contraddistingue per fascino ed eleganza, Alessandro Gassman (16%), che stacca di netto, con il doppio delle preferenze, l’eccentrico e modaiolo Fedez (8,8%). Seguono in classifica l’affascinante ed elegante portiere Gianluigi Buffon (6,5%), il presentatore Alessandro Cattelan (5,4), con i suoi look stilosissimi, e il cantante Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti (5%), tre personaggi che tra gli intervistati da Showroomprive.it hanno raccolto indici di preferenze molto vicini tra loro. Sembrano aver riscosso meno successo i look del calciatore Andrea Pirlo e dello schermidore, campione olimpico 2004, Aldo Montano, che si piazzano quasi a pari merito raccogliendo circa il 3% delle preferenze. Chiude infine questa classifica ideale dei personaggi italiani più apprezzati in fatto di stile il blogger Mariano di Vaio con l’1,9% delle preferenze.



A seguire le classifiche per esteso con le relative percentuali: