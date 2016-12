Inaugurata in Francia la prima strada a pannelli solari

Posted by IN DIES

In Normandia, è stato messo in funzione il primo circuito al mondo in grado di convertire la luce solare nell’energia elettrica sufficiente per una piccola città.

Nel centro della città Tourouvre-au-Perche (Normandia) è stato realizzato finora solo il primo chilometro della strada, coperta da pannelli solari. La superficie totale è di 2800 metri quadrati e l’energia elettrica prodotta, secondo i calcoli dei creatori, copriranno le esigenze di 5.000 persone.

Il Ministro dell’Ambiente e dell’Energia francese, Ségolène Royal, ha detto che l’uso di strade a pannelli solari libera energia per il territorio.

Questa energia può essere impiegata, ad esempio, per l’agricoltura.

Esperimenti simili di strade, autostrade e piste ciclabili contenenti pannelli solari sono stati fatti anche in Germania e nei Paesi Bassi.

Il progetto francese ha richiesto cinque anni per essere completato ed ha avuto un costo di 5 milioni di euro, per l’installazione d speciali pannelli solari che sostituiscono l’asfalto e occupano una superficie di 2800 metri quadrati.