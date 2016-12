Museum of Contemporary Art San Diego: mostra Tristano di Robilant,

Posted by IN DIES

Dal 16 dicembre 2016 al 30 aprile 2017 il Museum of Contemporary Art San Diego (MCASD) presenta la mostra Tristano di Robilant, a cura di Anthony Graham.

Le sculture in vetro, metallo, ceramica di Tristano di Robilant mettono in equilibrio forme geometriche, luce e colore. Le sue eleganti creazioni evidenziano le particolari qualità dei materiali, enfatizzandone le forme peculiari ed entrando in sintonia con il mondo che le circonda, grazie alle superfici traslucide che giocano con la luce e i riflessi. Le loro forme irregolari e apparentemente casuali sono allo stesso tempo sorprendenti e affascinanti. Le fattezze giocose delle sculture sono spesso abbinate a titoli enigmatici che di Robilant prende in prestito da un vasto archivio di influenze letterarie, filosofiche e storiche.

Lavorando in stretta collaborazione con i maestri artigiani in Italia, nella sua scultura di Robilant abbraccia degli elementi di casualità, abbandonando la pretesa del controllo assoluto sulla materia. All’interno di questo delicato equilibrio tra ispirazione ed esecuzione, l’opera di Tristano di Robilant raggiunge una complessità e raffinatezza che stimola l’attenzione e la riflessione.

Nel mese dopo l’apertura della mostra, Tristano di Robilant rimarrà a San Diego come artista in residenza presso il Museum of Contemporary Art San Diego (MCASD), dove svilupperà il suo prossimo corpus di lavori.

La mostra Tristano di Robilant è organizzata dal Museum of Contemporary Art di San Diego ed è resa possibile grazie al generoso sostegno di Garna G. Muller. Il Museum of Contemporary Art San Diego (MCASD) beneficia del sostegno istituzionale del Comune di San Diego, Commission for Arts and Culture, e della contea di San Diego, Community Enhancement Fund.