Un mix perfetto di glamour e spiritualità per “Lo scapolare” firmato My Charm

Posted by IN DIES

l brand partenopeo trasforma in gioiello fashion, declinato in oro o argento, l’“abitino” dalle antiche origini indossato dai religiosi, simbolo d’amore e garanzia di protezione divina

Coniuga alla perfezione glamour e spiritualità l’ultimo nato di casa My Charm: “Lo scapolare”. Un‘autentica collana realizzata in oro o argento, impreziosita da due medaglie rettangolari, una che scende sul davanti illuminando il décolleté e l’altra, che va ad adagiarsi sulla schiena.

Un gioiello beneaugurante, unico e double al tempo stesso, ispirato agli scapolari indossati sin dall’antichità dai religiosi, simbolo d’amore e garanzia di protezione divina.

Per l’occasione, il brand partenopeo propone una reinterpretazione in chiave stylish dell’“abitino” benedetto fronte-retro metafora dell’abito sacro, destinato a tutelare il cammino e, nel contempo, coprire le spalle dai pericoli.

Ad hoc, le frasi incise sui due pendenti: dalle Virtù Teologali, pilastri della spiritualità cristiana, a brevi frasi tratte dai salmi più noti dell’Antico Testamento, passando per le Virtù Cardinali… e non solo.

Considerata l’origine dello Scapolare, i valori e le immagini selezionate richiamano naturalmente religiosità, amore e protezione, per se stessi e per i propri cari.

Fashion object raffinato e molto particolare, “Lo scapolare” by My Charm è stato pensato essenzialmente per le donne, ma è disponibile anche in versione maschile, per bambini e per l’intera family.

Declinata in ben 39 varianti, ton sur ton o a contrasto, con o senza pietre, grazie al sistema “sliding”, la lunghezza della collana è modificabile a piacimento, sia sul davanti che sulle spalle, per ritrovarsi così un gioiello sempre diverso adatto ad ogni circostanza ed outfit.

Prezzi al pubblico a partire da € 78,00.