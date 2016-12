Donna incinta, vende test di gravidanza positivi

Posted by IN DIES

Filed under Esteri

Una donna della Florida, incinta di sei mesi, ha trovato un modo creativo, seppur immorale, per fare qualche soldo in più. La donna di Jacksonville ha pubblicato un annuncio per vendere test di gravidanza positivi.

Un dipendente in una stazione televisiva ha scoperto l’annuncio e ha deciso di fare qualche indagine, inviando un tirocinante a incontrare la donna per saperne di più.

Lo stagista ha organizzato un incontro in una farmacia locale, dove ha acquistato un test di gravidanza e lo ha fatto fare alla donna, per avere un responso positivo. Dopo che la transazione era stata completata, il reporter ha rivelato la sua vera identità e la donna gli ha concesso un’intervista anonima.

L’intervistata ha detto ai giornalisti: ho visto da altre donne e dalle loro esperienze che è molto facile guadagnare duecento dollari.

Lei ha affermato di essere in un college e di star lavorando per un bachelor’s degree e di aver bisogno, perciò, di tutto questo denaro per pagare l’università.

Ha anche rivelato che molte persone l’hanno contattata per acquistare il test di gravidanza positivo, alcuni provenivano anche da lontano.

La donna ha anche detto di non aver mai chiesto cosa ci facessero i compratori con i test di gravidanza positivi acquistati.