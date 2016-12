Gli occhi in realtà sono tutti marroni

Posted by IN DIES

Tutti hanno gli occhi marroni e non ci sono occhi di colore blu o verde in senso reale. C’è un solo pigmento per il colore degli occhi, il marrone, dice un nuovo studio.

Gli occhi che hanno colori come il blu, il verde, il nocciola, sono ciò che le persone potrebbero chiamare un’illusione ottica. I pigmenti nel nostro corpo sono determinati dalla melanina.

“Ognuno di noi ha della melanina nell’iride dell’occhio, ciò determina in loro il colore degli occhi”, ha detto il dottor Gary Heiting.

“C’è davvero solo un tipo di pigmento”, ha detto l’esperto. Le iridi sono costituite da melanociti, che sono disponibili solo in un colore, il marrone.

Anche se tutti gli occhi sono tecnicamente marroni, la quantità di melanociti varia da persona a persona. Le persone con occhi più chiari hanno meno melanociti ciò permette alla luce di essere riflessa e più facilmente assorbita, rendendo gli occhi apparentemente di colore più chiaro.